Pozytywka panda La Millou - wyjątkowa propozycja od Marty Żmudy-Trzebiatowskiej

Aktorka Marta Żmuda-Trzebiatowska już niejednokrotnie pokazała, że razem z marką La Millou potrafi stworzyć cudne rzeczy dla dzieci. Dziś przedstawiamy Państwu ich pozytywkę w kształcie pandy. Jest urocza, słodziutka i dodatkowo - bardzo funkcjonalna. Możesz powiesić ją w pokoiku dziecka - będzie świetną ozdobą. Dzięki temu, że gra piękną melodię ("Somewhere Over The Rainbow") pomoże uspokoić dziecko i zapaść mu w głęboki sen. Dodatkowo jest przytulanką, którą chętnie przytuli Twój maluch.

Co ją wyróżnia?

Jest wyjątkowo duża jak na pozytywkę - dziecku będzie wygodnie się do niej przytulać. Marka La Millou dba też o każdy szczegół, więc jest ona bardzo estetycznie wykonana. Jej frędzelek zachęca maluchów do interakcji. Melodyjka jest wyjątkowo subtelna i przyjemna. Dołączono do niej także przywieszkę, dzięki czemu zawiesisz ją gdzie tylko chcesz. Udekorujesz tym samym pokoik dziecka. Możesz wyprać ją w pralce (ale na 30 stopni, najlepiej delikatny program) - nie musząc wyciągać mechanizmu pozytywki - jest on w całości wodoszczelny. Pozytywka panda La Millou zapakowana jest w piękny bawełniany woreczek (do którego dołączono ozdobną zawieszkę w kształcie serduszka).